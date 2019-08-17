В Турции обнаружили могилу внучки грузинской царицы Тамары

На официальной странице посольства Грузии в Анкере в Facebook появилась информация о том, что турецкие археологи обнаружили место захоронения внучки грузинской царицы Тамары, княжны Тамары (Гурджи-Хатун).

Саркофаг предполагаемой княжны Тамары обнаружен в городе Эрзурум. Вместе с ним в гробнице был найден и второй саркофаг, который по предположениям археологов принадлежит ее сыну - сельджукскому султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду II. Так гласят надписи на саркофагах, которые ученым удалось прочитать. Но для подтверждения подлинности находок необходимо провести их более детальный анализ. Поэтому, в настоящее время найденные артефакты направлены на экспертизу.

Царица Тамара правила на стыке XII и XIII веков, и это время отмечено в истории Грузии, как «Золотой век». Одним из достижений царицы является ее поддержка распространения христианства на территории Грузии. Внучка же знаменитой царицы, которая также носит имя Тамара, была выдана замуж за румского султана Гийас ад-Дина Кей-Хосрова II, являвшегося правителем мусульманского государства в Малой Азии того времени.

Тамара не только смогла остаться православной христианкой, но и стала любимой женой султана. Повелитель дал ей новое имя Гурджи-Хатун, что означает «грузинская госпожа», и даже выпустил посвященные ей монеты с изображением солнца в зодиаке Льва. Точное место ее захоронения было не известно, также как и дата смерти. Но турецкие археологи предполагают, что именно ее гробница была обнаружена в Эрзуруме, пишет РБК.