Ученые увидели, как внезапно вспыхнула черная дыра в центре Млечного пути

Стрелец A - сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути. Он относительно тихий и обычно демонстрирует лишь минимальные колебания яркости. Тем не менее, ученым удалось уловить странное явление, произошедшее с ним в мае этого года. Астрономы, которые наблюдали за небом с помощью обсерватории Кека на Гавайях, заметили, что черная дыра внезапно стала в 75 раз ярче в ближней инфракрасной области, а затем снова вернулась к нормальному уровню.

Туан До из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сказал, что первоначально они думали, что вспышка была от соседней звезды S0-2, потому что ученые, которые наблюдали за Стрельцом А в течение последних двух десятилетий, никогда не видели, чтобы он был таким ярким.

До и его коллеги, однако, в конце концов поняли, что источником вспышки была черная дыра. Они также смогли запечатлеть странное прояснение в замедленной съемке.

«Черная дыра всегда изменчива, но она была самой яркой, которую мы видели в инфракрасной области до сих пор», - написал До в Twitter. «Вероятно, было еще ярче, прежде чем мы начали наблюдать за ней той ночью!»

Что заставляет черные дыры загораться?

Черные дыры не испускают излучение, которое может быть обнаружено существующими приборами, но находящиеся поблизости объекты делают это, когда гравитационные силы черной дыры создают огромное трение, которое, в свою очередь, производит излучение.

Если смотреть с телескопа, который использует инфракрасный диапазон, это излучение переводится в яркость. Таким образом, что-то могло быть достаточно близко, чтобы притягиваться гравитацией, когда окружение черной дыры ярко вспыхивает.

Звезда S0-2 и газовое облако G2

Исследователи думают о двух объектах, которые могли вызвать необычную вспышку. Одна из них - звезда S0-2, которая приблизилась к черной дыре во время 16-летней эллиптической орбиты вокруг Стрельца A. Звезда, возможно, прошла так близко к черной дыре в прошлом году, что изменила способ, которым газ течет в черную дыру.

Другим объектом является газовое облако под названием G2, которое приблизилось слишком близко к черной дыре в 2014 году.

Исследователи надеются, что дальнейшие наблюдения Стрельца А могут пролить свет на то, что делает черная дыра, пишет TechTimes.