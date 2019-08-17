Порошенко обвинили в выводе с Украины порядка $8 млрд

Во время своего прибывания на посту президента Украины, Петр Порошенко вывел из страны около $8 млрд. Об этом пишет украинское издание "Страна", ссылаясь на заявление американского миллиардера украинского происхождения Сэма Кислина. Он сообщил, что из страны были выведены, в числе прочих, и те денежные средства, которые Украина получила от Международного валютного фонда. Бизнесмен ссылается в своем заявлении на уголовные дела, заведенные в США в отношении возможного выведения за рубеж средств МВФ.

Также Кислин сообщает, что готов оказать содействие следствию в расследовании случаев вывода бывшим украинским лидером Петром Порошенко денежных средств за рубеж. По его словам, у него уже было несколько встреч на эту тему, в том числе и с исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, пишет ТАСС.