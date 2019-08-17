Бывший глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа

Необходимо наладить взаимоотношения между Францией и Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил бывший глава МИД Франции (1997–2002) Юбер Ведрин. Он подчеркнул, что при сближении России и США американский лидер не будет учитывать интересы Европы, поэтому, необходимо восстановить отношения с Россией опередив Трампа.

Также, нужно вновь вернуть Россию на курс сближения с Францией, а в перспективе и с Европейским союзом, так как в настоящее время, из-за неправильной политики западных стран, Россия пошла на сближение с Китаем, что конечно же не выгодно Европе.

Ведрин отметил важность сотрудничества России и Франции в борьбе с терроризмом, в военной, космической, ядерной сферах, а также в цифровой области и области экологизации экономики. При этом политик считает, что одним из важнейших направлений сотрудничества с Россией является контроль за вооружением, но восстанавливать работу в этой сфере придется практически с нуля.

Положительно оценил бывший глава МИД Франции и встречу президента страны Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным, которая пройдет 19 августа в форте Брегансон, в ходе однодневного рабочего визита российского президента во Францию. Во встрече также примут участие глава МИД России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник президента России Юрий Ушаков и посол России во Франции Алексей Мешков.

"Это очень полезная попытка, чтобы вывести Францию и, если возможно, Европу из безвыходного положения, из напрасной войны позиций, которая ведется в течение многих лет", — заявил Ведрин.

Он отметил и удачно выбранную дату встречи, как раз перед саммитом G7, который пройдет во Франции с 24 по 26 августа, пишет РИА Новости.

Напомним, что Россия не участвует во встречах большой семерки с 2014 года.