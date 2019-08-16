Захарова ответила на обвинения Болтона в краже технологий

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в том, что новейшее гиперзвуковое оружие нашей страны создано на основе украденных у США технологий. Так он прокомментировал взрыв под Северодвинском, во время которого погибли пятеро сотрудников "Росатома".

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Болтону, что США украли у России несколько расположенных на территории Штатов зданий, в которых располагались консульства РФ, а также напомнила о многочисленных гражданах России, похищенных американскими спецслужбами в разных странах.

На своей странице в Facebook Захарова задала вопрос Болтону: были ли данные факты воровством? И предложила вернуть украденное. При этом, политик пообещала подсчитать, сколько технологий США украли у других стран. Захарова обратилась к россиянам с предложением присылать ей интересные и современные факты и данные на эту тему, пишет РИА Новости.