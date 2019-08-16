Назван самый простой способ защититься от гриппа и простуды

Одним из самых простых методов профилактики ОРЗ и гриппа является ароматерапия. Об этом заявил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам в состав некоторых эфирных масел входят биологически активные вещества, которые способны убивать бактерии и грибки, а также понижать активность вирусов. Врач рекомендует, выходя на улицу в период распространения вирусных заболеваний, особенно посещая места массового скопления людей, брать с собой носовой платок, пропитанный эфирными маслами чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.

Также, Тяжельников рассказал и о отличной профилактике стресса с помощью ароматерапии. Для этого, по его мнению подойдут масла, обладающие расслабляющим действием, такие, как масло лаванды, апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы, пишет РИА Новости.