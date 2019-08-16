Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 АВГ, 23:49 МСК
USD (ЦБ)    65,9961
EUR (ЦБ)    73,2227

16 АВГ, 23:49 МСК
USD (ЦБ)    65,9961
EUR (ЦБ)    73,2227

Назван самый простой способ защититься от гриппа и простуды

16.08.2019 22:12
Комментарии
Назван самый простой способ защититься от гриппа и простуды

Одним из самых простых методов профилактики ОРЗ и гриппа является ароматерапия. Об этом заявил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам в состав некоторых эфирных масел входят биологически активные вещества, которые способны убивать бактерии и грибки, а также понижать активность вирусов. Врач рекомендует, выходя на улицу в период распространения вирусных заболеваний, особенно посещая места массового скопления людей, брать с собой носовой платок, пропитанный эфирными маслами чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.

Также, Тяжельников рассказал и о отличной профилактике стресса с помощью ароматерапии. Для этого, по его мнению подойдут масла, обладающие расслабляющим действием, такие, как масло лаванды, апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Землетрясения и цунами.Какими были величайшие природные катастрофы в истории человечества?

Землетрясения и цунами.Какими были величайшие природные катастрофы в истории человечества?
Наука и технологии

«Наши люди в булочную на такси ездят!» Россиянам ездить на такси дешевле, чем иметь свою машину

«Наши люди в булочную на такси ездят!» Россиянам ездить на такси дешевле, чем иметь свою машину
Исследования

«МАКС-2011» и истребители пятого поколения

«МАКС-2011» и истребители пятого поколения
Наука и технологии

На дачу или на курорт? Где и как сегодня предпочитают отдыхать россияне?

На дачу или на курорт? Где и как сегодня предпочитают отдыхать россияне?
Исследования

Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?

Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?
Экономика 1

Ученье в радость. Зачем изучать эмоции учащихся?

Ученье в радость. Зачем изучать эмоции учащихся?
Исследования

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России снаряжали в космос робота, строили заводы, порты и курорты?

ТОП-10 достижений недели: как в России снаряжали в космос робота, строили заводы, порты и курорты?

В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона

В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона

В Ставропольском крае заработала первая в регионе и крупнейшая в России солнечная электростанция

В Ставропольском крае заработала первая в регионе и крупнейшая в России солнечная электростанция

В Карачаево-Черкесии начали создание всесезонного курортного кластера на минводах за 6,3 млрд рублей

В Карачаево-Черкесии начали создание всесезонного курортного кластера на минводах за 6,3 млрд рублей

Новости дня

22:42 Болезни сердца и диабет: как влияют на них молочные жиры? Болезни сердца и диабет: как влияют на них молочные жиры?
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?
21:47 Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
21:31 Какие новинки представят на МАКС-2019 Какие новинки представят на МАКС-2019
21:16 В Росгидромете объяснили скачок радиации в Северодвинске В Росгидромете объяснили скачок радиации в Северодвинске
20:43 Власти Гренландии ответили на идею Трампа купить остров Власти Гренландии ответили на идею Трампа купить остров
20:13 Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона пригласили на празднование 75-летия Победы Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона пригласили на празднование 75-летия Победы
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
19:43 На какие мобильные приложение россияне тратят больше всего времени На какие мобильные приложение россияне тратят больше всего времени

Узнай, страна!

18:32 ТОП-10 достижений недели: как в России снаряжали в космос робота, строили заводы, порты и курорты? ТОП-10 достижений недели: как в России снаряжали в космос робота, строили заводы, порты и курорты?
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
18:20 В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона
15:55 Ивэнерго ведет технологическое присоединение торгового комплекса «Леруа Мерлен» Ивэнерго ведет технологическое присоединение торгового комплекса «Леруа Мерлен»
14:09 Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий
13:37 Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы
14 АВГ, 11:24 Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
13 АВГ, 09:36 Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter