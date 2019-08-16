Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

В Министерстве труда и социальной защиты выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2020 года. Ведомство опубликовало документ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Так, планируется, что МРОТ будет повышен на 850 руб. и составит 12 130 руб. В настоящее время МРОТ равняется 11 280 руб.

При этом, согласно информации полученной от главы Минтруда Максима Топилина, МРОТ индексируется один раз в году. Данный показатель поднимают до уровня прожиточного минимума второго квартала прошлого года, так как именно во втором квартале величина прожиточного минимума совпадает с годовым показателем, пишет РИА Новости.