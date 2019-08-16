Какие новинки представят на МАКС-2019

В "Рособоронэкспорте" рассказали о новинках военной техники, которая будет представлена на Международном авиасалоне МАКС-2019, который традиционно состоится в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. По словам сотрудников предприятия, главными российскими экспонатами, которые будут представлены на военной части экспозиции МАКСа, будут истребитель Су-57Э (КнААПО им. Ю.А. Гагарина), который планируется экспортировать иностранным партнерам, и военно-транспортный Ил-112ВЭ (ПАО «ВАСО»). При этом генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев уверен, что именно эти самолеты вызовут наибольший интерес у гостей мероприятия и потенциальных покупателей.

В свою очередь генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов также раскрыл детали экспозиции, которая будет представлена корпорацией на авиасалоне. По его словам, в этом году, Ростех представит на МАКСе более 40 новинок, в числе прочих 250 образцов продукции. Причем эти 40 новинок никогда не демонстрировались на мероприятии. Чемезов подчеркнул, что помимо авиационной техники, на авиасалоне "Ростех" представит бортовую электронику, авиадвигатели и аэродромное оборудование, пишет ТАСС.