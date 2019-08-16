В Росгидромете объяснили скачок радиации в Северодвинске

По словам официального представителя Росгидромета кратковременный скачок радиационного фона в Северодвинске вызван прохождением облака радиоактивных инертных газов, которое рассеялось через несколько часов в связи с благоприятными погодными условиями. Именно это фиксировали приборы в шести точках Архангельской области после взрыва, произошедшего на военном полигоне под Северодвинском. А в настоящее время радиационный фон в регионе соответствует норме.

Напоминаем, что на прошлой неделе на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, во время которого погибли пять сотрудников "Росатома" и двое сотрудников Министерства обороны. По официальным данным взрыв произошел во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки, пишет РИА Новости.