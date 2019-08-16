Власти Гренландии ответили на идею Трампа купить остров

Американское издание The Wall Street Journal в одной из своих статей написало, что президент США Дональд Трамп обсуждает с властями Дании идею приобрести Гренландию. Власти острова прокомментировали данное сообщение, причем все сошлись на том, что "Гренландия не продается".

Так, в пресс-службе правительства Гренландии удалось получить официальный ответ, в котором сообщается, что купить остров невозможно, но Гренландия готова к выстраиванию конструктивных взаимоотношений и сотрудничеству со всеми странами, включая и Соединенные штаты.

Прокомментировала заявление Трампа и министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заявив, что нельзя ставить вопрос о покупке острова и что власти Гренландии не согласны с подобной формулировкой.

Не понравилась идея покупки острова и депутату парламента Гренландии Айе Хемниц Ларсен, партия которой борется за независимость острова от власти Дании. Она подчеркнула, что Гренландия не принадлежит Дании и, тем более, не является товаром. Так что власти Дании не имеют прав и полномочий на ее продажу, пишет РБК.

Напоминаем, что официально главой Гренландии, с населением всего 55 тыс. человек, является королева Дании, а национальной валютой на острове служит датская крона. При этом остров имеет широкую автономию и, в отличие от Дании, не входит в состав Европейского союза.