Трамп хочет приобрести Гренландию

По информации газеты The Wall Street Journal, источник в Белом доме сообщил, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намеревается приобрести Гренландию – самый крупный остров на планете.

В издании сказано, что Трамп неоднократно спрашивал у своих советников, может ли страна купить Гренландию и ее ресурсы. Также стало известно, что американский глава уже поручил юрисконсульту Белого дома составить правовую экспертизу проекта. Отмечается, что основной целью покупки острова выступает расширение военного присутствия США в Арктике.

Ряд советников и помощников американского лидера считают идею президента экономически целесообразной, но, несмотря на это, серьезность этих намерений пока неизвестна.

Соединенные Штаты после Второй мировой войны уже предпринимали попытки приобрести Гренландию за $100 миллионов, однако Дания категорически отказалась от предложения, пишет «Вести.ru».