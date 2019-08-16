Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму
Александр Залдостанов, начальник международного мотоклуба «Ночные волки» и знаменитый хирург, рассказал, как мотоциклисты из Украины относятся к Крыму. Невзирая на внешнюю политику и антироссийскую пропаганду, украинские гонщики приезжают на полуостров, демонстрируя дружелюбие, а также говорят, что чувствуют себя русскими, - заключил Залдостанов. Он добавил, что украинские байкеры считают Крым частью территории РФ.
Напомним, что 10 и 11 августа у горы Гасфорта под Севастополем состоялось байк-шоу «Тень Вавилона», которое организовали «Ночные волки». Подчеркивается, что этот фестиваль посетило более 70 тысяч человек, включая рекордную колонну мотоциклистов из Европы, а также группу украинских гонщиков. Одним из гостей этого мероприятия стал российский глава Владимир Путин, приехавший к Гасфорте на мотоцикле «Урал», передает «Известия».
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Нормальные люди! Хотелось бы отметить, что не только в байкерских отношениях такое. Так радиолюбители относятся друг к другу, хотя страны находятся чуть ли не в состоянии войны! Так в 60-е было СССР и Израиль. Нам запрещали общаться... Но это не помогло НАША взяла!