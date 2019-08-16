Пираты захватили трех россиян у берегов Камеруна

В МИД РФ сообщили, что в районе порта Дуала в Камеруне пираты напали на российское судно, где захватили трех граждан страны.

По информации ведомства, нападению подвергся грузовой корабль «Мармалайта», который принадлежит датской компании «Ультрабалк». Уточняется, что пираты захватили восемь членов экипажа, среди которых было трое русских.

В российском посольстве в Яунде подчеркнули, что дипломаты страны активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами, а представители компании-судовладельца выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.