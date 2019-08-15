Самолет совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье

Пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую экстренную посадку в поле в Подмосковье. Информации о пострадавших нет.

Через 15 минут после взлета в оба двигателя авиалайнера попали птицы из-за чего загорелся один из двигателей. В ходе аварийной посадки самолет повалился "на брюхо", выйдя за пределы взлетной полосы, у него надломились все стойки шасси. Уточняется, что пожар потушили.

Авиалайнер A-321 направлялся в Симферополь из подмосковного аэропорта Жуковский. На борту самолета, по информации источника, находилось 220 пассажиров и 7 членов экипажа, пишет РБК.