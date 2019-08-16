Новые правила организации питания в школах

Роспотребнадзор занимается разработкой новых правил и норм для организации питания детей в школах. Теперь домашняя еда, которую ребенок приносит с собой из дома, запрещается приносить с собой в образовательное учреждение. Этот пункт вызвал большой резонанс в СМИ.

В ведомстве сделали важное уточнение – детям разрешается приносить еду из дома, однако в школьную столовую со своим пайком не пустят. Также перечень требований к продуктам, которые допускается приносить с собой из дома, будет уточнен, пишет «Российская газета».