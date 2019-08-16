Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки отпечатком пальца

Сбербанк планирует ввести в магазинах систему оплаты товаров с помощью биометрического образца. В торговых точках, где будут размещаться соответствующие терминалы, клиенты этой организации смогут расплачиваться за свои покупки «лицом» или отпечатком пальца.

Для подключения этой услуги необходимо пройти регистрацию: вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль и предоставить в отделение Сбербанка биометрический образец – изображение лица или отпечаток пальца. После того, как он будет привязан к карте, в соответствующих магазинах можно будет оплачивать приобретенную продукцию изображением лица или отпечатком пальца.

Также у Сбербанка разрабатываются проекты «Ладошки», связанные с применением биометрии, с помощью которых родители смогут отслеживать вход и выход ребенка из школы, а также оплачивать питание в образовательном учреждении, сообщает «Интерфакс».