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За последние 40 лет в рационе россиян наблюдается тенденция к здоровому питанию

16.08.2019 16:02
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За последние 40 лет в рационе россиян наблюдается тенденция к здоровому питанию

За прошедшие сорок лет рацион россиян изменился. Об этом сегодня рассказали специалисты Росстата. Отмечается, что потребление картофеля сократилось почти в два раза, в то время как употребление фруктов и ягод, наоборот, увеличилось.

Также жители страны снизили потребление хлеба, макаронных изделий, круп, кондитерских изделий, яиц и молочных продуктов. Что касается рыбы и морепродуктов, то их стали употреблять в пищу чаще.

К мясу, за указанный период, отношение россиян менялось несколько раз. В 2000 году его потребление снизилось, а в 2018 году резко подскочило, превысив показатели 1980 годов. Подобные изменения в питании жителей России медики объясняют стремлением россиян придерживаться здорового образа жизни, сообщают «Вести.ru».

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