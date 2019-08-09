Ученые назвали идеальный напиток для здорового образа жизни

Для поддержания хорошего здоровья нужно пить безалкогольный напиток из пюре топинамбура. Такой вывод сделали ученые из ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской академии наук.

Топинамбур наделен универсальными лечебными свойствами. Именно поэтому его используют при изготовлении лекарственных средств, помогающих при сахарном диабете, ожирении, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и почек.

Ученые подчеркивают, что в топинамбуре содержится большое количество витаминов группы В, полезных углеводов, незаменимых аминокислот. Также в этом растении есть аскорбиновая кислота, каротин и минеральные вещества, такие как железо, магний, калий, кальций, хром, фосфор, кремний и цинк.

Напитки из топинамбура можно разбавить различными пюре: морковное, яблочное, тыквенное, или соком персика, ананаса, маракуйи. Однако в составе такого безалкогольного напитка пюре из этого растения должно составлять более 15%-20%, передает РИА Новости.