Глазьев уходит с поста советника президента по экономике

По информации Bloomberg, советник российского президента по экономике Сергей Глазьев уходит со своего поста и переходит на новую должность министра по интеграции и макроэкономике в Евразийскую экономическую комиссию. Однако ни пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ни советники Глазьева информацию о переходе советника никак не прокомментировали.

Источники газеты «Известия» рассказали, что 1 октября должны окончательно утвердить переход Глазьева. Подчеркивается, что этот вопрос решается на заседаниях высшего Евразийского экономического совета.

Также собеседники этой газеты считают, что логично назначить Глазьева на этот пост, потому что он с 2009 по 2012 годы был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза и занимался формированием Единого экономического пространства.

Часть источников в финансово-экономическом блоке правительства предполагают, что из администрации президента уход Глазьева связан с тем, что его идеи развития экономики страны не встречают поддержки и не реализуются, пишет «Коммерсантъ».