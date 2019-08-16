Спрос на российскую нефть вырос после санкций США

Спрос на нефть России марки Urals увеличился на фоне ограничительных мер Соединенных Штатов Америки против Ирана и Венесуэлы. Отсутствие на рынке этих двух крупных экспортеров нефти привели к тому, что в России стали больше покупать это топливо.

Согласно собственному проведенному анализу агентство Bloomberg сообщило, что российские нефтяные компании с ноября 2018 года по июль 2019 года в качестве дополнительной выручки заработали примерно миллиард долларов.

Американские санкции способствовали увеличению спроса на российскую нефть марки Urals на фоне снижения добычи топлива странами ОПЕК и их партнерами, что позволило компаниям нашей страны заработать, передает «Российская газета».