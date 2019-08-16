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Командир экстренно севшего А-321 на кукурузном поле отказался считать себя героем

16.08.2019 07:44
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Командир экстренно севшего А-321 на кукурузном поле отказался считать себя героем

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» командир жестко севшего авиалайнера А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, сообщил, что вовсе не чувствует себя героем, он выполнял свой долг. Он сказал, что многие люди называют его героем, однако сам командир не ощущает, что совершил какой-то подвиг, так как он выполнял свой долг, спасал пассажиров, экипаж и самолет.

Юсупов добавил, что первым решением было развернуть авиалайнер, но, после потери левого двигателя начал отказывать и правый, поэтому было принято решение от этого плана отказаться.

15 августа воздушное судно Airbus А-321, выполняющий рейс по маршруту Москва-Симферополь, через 15 минут после вылета столкнулся со стаей птиц, в результате чего чайки попали в обе турбины, приведя к отказу двигателей. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в кукурузном поле, сообщает РБК.

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Число пострадавших при экстренной посадке A321 выросло до 74 человек
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