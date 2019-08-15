Число пострадавших при экстренной посадке A321 выросло до 74 человек

Согласно информации поступившей от представителя экстренных служб Подмосковья, число пострадавших во время экстренной посадки в поле пассажирского авиалайнера А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выросло до 74 человек, из них 19 детей. Тем не менее по официальным данным госпитализирован только один человек, у него сильные ушибы рук и грудной клетки. Остальным пассажирам оказана необходимая медицинская помощь.

Также, известно, что все пассажиры этого рейса получат компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАО "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс Москва - Симферополь с 226 пассажирами и 7 членами экипажа на борту. Через несколько минут после взлета в его двигатели залетела стая чаек. Экипаж принял решение об экстренной посадке и успешно посадил авиалайнер на кукурузное поле с выключенными двигателями и с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, пишет РИА Новости.