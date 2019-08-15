Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП

Согласно данным Министерства финансов РФ, за период с начала текущего года и по июль месяц профицит бюджета России составил 2,027 трлн рублей, что соответствует 3,4% ВВП страны.

Отмечается, что общая статья доходов бюджета за период с января по июль текущего года составляет 11,469 трлн рублей, включая нефтегазовые доходы в размере 4,782 трлн рублей и ненефтегазовые доходы, которые равны 6,686 трлн рублей.

Расходы бюджета, по информации Минфина, составили 9,441 трлн рублей за отчетный период. При этом в министерстве отметили, что наибольшими статьями расходов стали социальная политика, на которую было выделено 2,884 трлн рублей, национальная оборона, расходы на которую составили 1,610 трлн рублей, и национальная безопасность и правоохранительная деятельность, общие расходы на них составили 1,026 трлн рублей, пишет ТАСС.