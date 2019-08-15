Каждый пятый россиянин выплачивает по кредиту 30-50% общего дохода семьи

Во время проведения опроса специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что почти 21% россиян выплачивает по кредитам порядка 30-50% от общего семейного дохода. 31% респондентов, в основном, это жители России возраст которых не превышает 24 лет и граждане в возрасте от 25 до 34 лет, на кредиты тратят 10- 20% семейного дохода. А еще 16% участников опроса ответили, что у них на кредиты уходит 21-30% общего бюджета семьи.

Тем не менее 66% участников опроса заявили, что они не испытывают каких-либо трудностей с выплатой кредитов. В основном, это россияне в возрасте от 35 до 59 лет, а вот молодое поколение россиян, чей возраст не превышает 24 лет, ответили, что испытывают трудности при оплате кредитных обязательств, пишет ТАСС.