Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что слова главы ведомства Сергея Лаврова о готовности России выполнить те обязательства, которые взял на себя СССР после завершения Второй мировой войны, являются официальной позицией министерства. Речь идет о намерении Союза рассмотреть передачу Японии двух спорных островов Курильской гряды, а именно Шикотана и Хабомаи, но только после подписания мирного соглашения. При этом Лавров отметил, что процессу подписания мирного соглашения препятствует нежелание Японии признать итоги Второй мировой войны, но ситуация, считает политик, не является тупиковой, а процесс переговоров продолжается.

Вместе с тем, Захарова назвала недопустимыми и не соответствующими действительности публикации в некоторых СМИ о том, что Лавров, якобы, назвал условия передачи Японии двух Курильских островов. Политик подчеркнула, что процесс переговоров с Японией будет продолжен только после признания ей итогов Второй мировой войны в полном объеме, пишет РИА Новости.