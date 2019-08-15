Лавров прокомментировал ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

На всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» руководитель МИД России Сергей Лавров сообщил, что подписанию мирного договора с Японией препятствует нежелание зарубежных коллег признавать итоги Второй мировой войны, относящиеся к принадлежности Курил.

Однако министр не считает ситуацию с Токио тупиковой. Лавров добавил, что ведомство руководствуется поручениями, полученными от российского лидера Владимира Путина, после его переговоров с премьер-министром Японии. Подчеркивается, что эти поручения направлены на дальнейшее развитие Москвы с Токио во всех областях.

Также он отметил самостоятельность Японии касательно внешней политики, несмотря на сильную зависимость страны от Соединенных Штатов Америки. Лавров добавил, что Россия не может закрывать глаза на курс Токио при голосовании по дискуссионным вопросам в ООН и введении ограничительных мер против Москвы, пишет РИА Новости.