23 человека пострадали в результате экстренной посадки A-321 в Подмосковье

Во время экстренной посадки в кукурузном поле на борту авиалайнера А-321 «Уральских авиалиний», по информации НСН, находилось 227 человек и 7 членов экипажа. МЧС сообщило, что инцидент произошел из-за возгорания двигателя после попадания чайки в турбину. Уточняется, что пострадало 23 человека, среди них – трое детей. В основном пассажиры получили ссадины и ушибы.

Лайнер Airbus А-321 летел из Москвы в Симферополь. После возгорания двигателя он съехал со ВПП и у него сломались все стойки шасси, после чего самолет «лег на брюхо», пишет «Газета.Ru».