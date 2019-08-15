В декабре начнется слушание по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах
15.08.2019 17:44
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В «Газпроме» рассказали, что слушание по делу об аресте «Нафтогаза» Украины активов российской газовой организации должны начаться в декабре в Нидерландах. Отмечается, что на сентябрь-октябрь 2020 года в Швеции запланирован процесс по оспариванию решения стокгольмского арбитража по транзитному спору двух компаний.
Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд., однако российская организация смогла обжаловать эти судебные решения, пишет «Известия».
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