В декабре начнется слушание по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах

В «Газпроме» рассказали, что слушание по делу об аресте «Нафтогаза» Украины активов российской газовой организации должны начаться в декабре в Нидерландах. Отмечается, что на сентябрь-октябрь 2020 года в Швеции запланирован процесс по оспариванию решения стокгольмского арбитража по транзитному спору двух компаний.

Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд., однако российская организация смогла обжаловать эти судебные решения, пишет «Известия».