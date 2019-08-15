Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

На официальном сайте британского управления по контролю за экспортом появилось сообщение о том, что Великобритания запретила поставлять в Россию подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование из-за возможной угрозы функционирования подводным кораблям страны.

В сообщении ведомства было сказано, что эти новые меры в отношении Российской Федерации вступили в силу с 14 августа 2019 года. Также в Соединенном Королевстве добавили, что дополнительный контроль –следствие того, что Россия может получить доступ к подводным кабелям страны и повреждать их, передает ТАСС.