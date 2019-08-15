Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

Дмитрий Кобылкин, глава Минприроды России, сообщил, что если Пекин откажется совместно с Москвой решать проблему незаконных вырубок, тогда РФ может полностью прекратить экспорт своего леса в КНР. Министр отметил, что сейчас с китайскими коллегами идет совместная работа, однако если правоохранительные органы КНР не начнут подключаться к этой проблеме, тогда запрет на экспорт российского леса может вступить в силу.

Министерство природы предложило Китаю вместе с Россией вдоль границы высаживать лесопосадочный материал и разместить там селекционно-семеноводческие комплексы. Кроме того были предложены меры для уменьшения масштаба и числа лесных пожаров.

Также Кобылкин отметил, что коллегам из Китая предложили увеличить количество метеостанций, ввести максимальное прогнозирование, оптимизировать систему предупреждений, использовать малую авиацию и дистанционное наблюдение с помощью квадрокоптеров, передает «Вести.ru».