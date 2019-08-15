После аварийной посадки А-321 в кукурузном поле было возбуждено уголовное дело

После экстренной посадки в поле авиалайнера Airbus А-321 московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины этого происшествия.

Ранее в Российской авиации сообщили, что самолет A-321 компании «Уральские авиалинии», направлявшийся из аэропорта Жуковский Симферополь, был вынужден совершить экстренную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. В МЧС рассказали, что причиной инцидента стало возгорание двигателя после попадания в него птицы. По предварительной информации, в ходе аварийной посадки самолета пострадало 10 человек, включая троих детей, передает «Коммерсантъ».