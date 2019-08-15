Болтон обвинил Россию в краже технологий для сверхзвукового оружия

Джон Болтон, советник американского президента по национальной безопасности, в интервью The Voice of America заявил, что новое российское сверхзвуковое оружие основывается на технологиях, которые были украдены у Соединенных Штатов.

Отмечается, что Болтона попросили прокомментировать инцидент под Северодвинском. Он рассказал, что знает гораздо больше, чем может рассказать. По его мнению, этот происшествие демонстрирует тот факт, что Российская Федерация тратит достаточно на оборону и модернизацию ядерного арсенала, включая и создание нового вида средств доставки ядерного оружия с планирующим сверхзвуковым блоком, которое было похищено из американских технологий. Однако он не уточнил, о каких именно российских разработках идет речь.

Болтон заключил, что для Соединенных Штатов и их союзников, всегда остается проблема того, что другие страны тоже могут получить информацию о новых технологиях, сообщает РБК.