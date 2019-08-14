Ангела Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

В том, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности перестал действовать виновата Россия. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине. По ее словам, Москва нарушила ДРСМД, тем самым дав повод США прекратить соблюдать условия договора и разорвать сделку. При этом Меркель подчеркнула, что существуют доказательства нарушения Россией соглашения.

Также канцлер Германии сообщила, что Германия, как часть НАТО и совместно с партнерами Альянса, будет настаивать на возобновлении ограничений вооружений в Европе. Отметив, что страны-члены НАТО подготовят совместный ответ на расторжение ДРСМД, пишет РИА Новости.