В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым

«Укринформ» сообщает, что Изет Гданов, бывший первый заместитель постпредставника украинского главы Владимира Зеленского в автономной республике Крым, озвучил условие, согласно которому может быть возобновлена поставка питьевой воды по Северо-Крымскому каналу.

Он заявил, что возможность восстановление водоснабжения в республику можно рассматривать только после освобождения полуострова от российских оккупантов. Гданов уточнил, что тотальное освобождение Крыма от российских захватчиков – это единственное условие, которое позволит Украине вновь запустить в республику питьевую воду, другие варианты неприемлемы.

Также политик считает, что Российская Федерация уже не может удерживать оккупированный полуостров, поэтому он предлагает Кремлю отдать Крым Украине, пишет «Газета.Ru».