На странице в Facebook украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов, после посещения Грузии, написал о том, что хорошее отношение грузин к русским не поддается объяснению.

По словам Сазонова, граждане Российской Федерации приезжают на грузинские пляжи 8 августа, в день годовщины начала войны, но их никто не прогоняет. Политолог заявил, что деньги от российских туристов не могут перекрыть тот факт, что они бомбили города Грузии и оккупировали часть ее территории, заключив, что этот феномен для него необъясним.

Сазонов добавил, что, по словам таксиста, зря Михаил Саакашвили начал войну, однако он отлично знает, кто начинает открытый конфликт, если в нем участвует Россия, пишет «Известия».