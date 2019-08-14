Загадочный объект пролетел над древними пирамидами в Египте

Неизвестный объект был замечен в небе над пирамидами в Гизе.

Один из очевидцев запечатлел на камеру странный «огненный шлейф», напоминающий полет метеорита. По словам наблюдателя, неожиданным было то, что от «метеора» отделился светящийся шарообразный объект и стал двигаться совершенно в противоположной сторону.

Не так давно эксперты, анализировавшие похожее видео, предположили, что огни, исходящие от летящего огненного шара, на самом деле были осколками метеора, которые упали на землю.

Но тайваньский уфолог Скотт Уоринг – известный своими диковинными заявлениями сообщил, что данный объект не был метеором, пишет dailystar.co.uk.

«НЛО летит по небу словно метеор, но затем от него отделяется другая белая сфера и движется в противоположном направлении. Мне кажется, что пришельцы просто делали облет», - сообщил Уоринг

По словам исследователя, под пирамидами в Каире может скрываться секретная база инопланетян.