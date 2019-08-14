Когда весь лед в Арктике исчезнет? Этот вопрос часто задают исследователи морского льда в средствах массовой информации, широкой общественности и политикам, и это неудивительно. Ведь недавно появились сообщения об ускоренной потери летнего морского ледяного покрова в Арктике. Кроме того, наблюдаемая потеря льда, как правило, происходит быстрее, чем прогнозировали климатические модели. Вопрос становится еще более сложным, потому что мы видим большой разброс в симуляциях климатической модели, при этом в некоторых симуляциях условия, при которых будет отсутствовать лед в сентябре уже наступают в 2020 году, но не более 2100 в других. Так что определить ответ сложно. Это, однако, правильный вопрос, который нужно задавать в первую очередь. Предполагается, что потеря морского льда является функцией времени, но так ли это?

На самом деле арктический морской ледяной покров не связан со временем. Потеря льда является функцией естественной изменчивости климата и антропогенного потепления, вызванного повышением концентрации CO2 в атмосфере. Мы наблюдаем летний лед в сентябре, потому что это время года с наименьшим количеством морского льда в Северном Ледовитом океане. Исторически Северный Ледовитый океан был покрыт льдом круглый год, но сегодня эта область составляет около половины того, что было раньше. За последние три года в нескольких публикациях было выявлено потепление, вызванное парниковыми газами, в качестве основного фактора долгосрочного сокращения летнего ледяного покрова.

Например, одно исследование показало, что каждая метрическая тонна СО2 добавила в атмосферу еще три квадратных метра исчезновения сентябрьского морского льда. С текущими глобальными нормами выбросов от 35 до 40 миллиардов метрических тонн CO2 каждый год мы можем получить наши первые территории свободные от сентябрьского льда за следующие 20-25 лет, когда мы добавим еще 800 миллиардов метрических тонн в атмосферу. Тем не менее это не останавливается на достигнутом. Другие месяцы года станут свободными ото льда с дополнительным атмосферным CO2 . Например, с еще 1800 миллиардами метрических тонн CO2 в Арктике, скорее всего, не будет льда с июля по октябрь.

Некоторые исследователи изучают глобальные температурные пределы, которые спасут арктический морской лед. Вероятность потери всего льда значительно снижается, если потепление поддерживается ниже 1,5 градусов по Цельсию. Свободные ото льда условия возможны, если мы позволим потеплению увеличение температуры до двух градусов Цельсия.

В последнем отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата дается, по-видимому, консервативная оценка: в нем говорится, что при повышенных глобальных температурах на два градуса Цельсия свободный ото льда сентябрь будет происходить раз в десять лет. Однако наблюдаемая связь между уменьшением морского льда и глобальным потеплением выше, чем в климатических моделях. Таким образом, если мы скорректируем модели в соответствии с наблюдениями, мы обнаружим, что теряем чуть более четырех миллионов квадратных километров морского льда на каждый градус Цельсия глобального потепления. Учитывая, что нынешний сентябрьский ледяной покров уже колеблется около четырех миллионов квадратных километров, этот результат подразумевает определенную безледовую обстановку каждое лето при глобальном потеплении на 2 градуса C.

Потеря морского льда не является необратимой. Настало время переосмыслить наш вопрос и обсудить, каким образом мы можем ограничить количество дополнительного CO2 в атмосфере, чтобы сохранить летний ледяной покров в Арктике. И, возможно, что еще более важно, мы должны спросить, сколько морского льда мы хотим потерять, пишет ScientificAmerican.