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«Мир юрского периода» обнаружен под Австралией

14.08.2019 18:41
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«Мир юрского периода» обнаружен под Австралией

Учеными был обнаружен так называемый «юрский мир», состоящий из примерно 100 древних вулканов, похороненных глубоко в центральной части Австралии.

Исследователи находят древние вулканы, которые были активны между 180 и 160 миллионами лет назад под бассейном Купер-Эроманга. Сейчас это один из крупнейших нефтегазовых регионов страны, а когда-то здесь находился район, заполненный горячим пеплом и лавой, летящий высоко в воздух, окруженный реками, которые в конечном итоге превратились в озера и болота.

«В то время как большая часть вулканической активности Земли происходит на границах тектонических плит или под земными океанами, этот древний «юрский мир» развивался глубоко в недрах австралийского континента», - сказал соавтор исследования Саймон Холфорд. «Его открытие повышает вероятность того, что под малоизученной поверхностью Австралии появится больше неизученных вулканических миров».

Древние вулканы, которые хорошо сохранились, были обнаружены под сотнями футов скалы с использованием передовых методов подземных изображений, которые похожи на компьютерную томографию.

Холфорд сказал, что открытие вулканов не ожидалось из-за большого количества разведывательных работ и добычи нефти в этом районе. Поэтому маловероятно, что обнаружение древних вулканов принесет большую палеонтологическую пользу, так как буровые установки, используемые для рытья вулканической породы, делают только маленькие дыры, поэтому шансы попасть в окаменелость ничтожны.

Тем не менее, это открытие действительно увеличивает возможность обнаружения других, пока не идентифицированных, вулканических провинций по всему миру.

В октябре ученые обнаружили еще один вулканический «затерянный мир» у побережья Тасмании, в то время как наносили на карту морское дно в 249 милях к востоку от страны, пишет FoxNews.

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