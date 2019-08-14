В российских школах предлагают создать факультатив по киберспорту

В российских школах необходимо организовать факультативные занятия по киберспорту. Об этом заявили в Институте развития интернета. Также, специалисты института направили письмо с просьбой рассмотреть их предложение министру просвещения Ольге Васильевой. Предлагается включить данные занятия в федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

В институте отмечают, что вначале, необходимо провести эксперимент по внедрению занятий по киберспорту в учебные заведения, для чего предлагается организовать их в нескольких школах, но во всех регионах страны. При этом специалисты института подчеркнули, что к реализации проекта необходимо привлечь не только органы образования, школы, родителей и преподавателей, но и Федерацию киберспорта России и школьных психологов, пишет RT.