Орешкин прокомментировал выход США из ВТО

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал возможный выход США из Всемирной торговой организации (ВТО), о чем ранее заявлял американский лидер Дональд Трамп. По словам Орешкина, отсутствие Соединенных штатов среди участников организации не принесет ей существенных проблем. Напротив, уход одного из крупнейших игроков позволить пересмотреть сложившиеся в рамках организации союзы, что несомненно приведет к реформированию самой организации и будет способствовать возобновлению переговоров по тем вопросам, по которым, в настоящее время, не удается прийти к консенсусу, пишет ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что ВТО является крупнейшим и единственном в своем роде подобным институтом и выдох из рядов организации не представляется целесообразным. Заявления же президента США Дональда Трампа о возможности выхода Штатов из ВТО не что иное, как попытка повлиять и оказать давление на партнеров, в рамках проводимых США переговоров.