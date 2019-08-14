Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 АВГ, 22:48 МСК
USD (ЦБ)    65,2032
EUR (ЦБ)    72,9037

14 АВГ, 22:48 МСК
USD (ЦБ)    65,2032
EUR (ЦБ)    72,9037

Туристический отдых этим летом подорожал в среднем на 10%

14.08.2019 21:25
Комментарии
Туристический отдых этим летом подорожал в среднем на 10%

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала об основных тенденциях туристического отдыха этим летом.

По ее словам, несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом цены на туристический отдых увеличились в среднем на 10%, некоторые популярные у россиян направления туризма, такие, как, например, Турция, Кипр, Болгария, а также некоторые курорты Краснодара, показали снижение цен, особенно в пик летнего сезона, традиционно приходящегося на август.

Тем не менее, в сфере туризма все еще сохраняется тенденция к экономии. Ломидзе подчеркнула, что россияне стараются сэкономить на отдыхе, сократив количество дней поездки. Если раньше россияне старались продлить отдых в среднем до двух недель, то в настоящее время длительность путевки сократилась до 8-10 дней.

Также, путешественники стараются выбирать те туры, в которых все необходимые во время отдыха услуги и экскурсии внесены в стоимость путешествия, пишет ТАСС.

Комментировать (без регистрации)
Польша намерена поднять цену на транзит российского газа
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Опасности не миновать? Как в России решают проблему опасных отходов

Опасности не миновать? Как в России решают проблему опасных отходов
Редакционные статьи

Цена жизней. Как смертность россиян от онкологии влияет на ВВП России?

Цена жизней. Как смертность россиян от онкологии влияет на ВВП России?
Исследования

Таврида- 2020.Строительство главной автомагистрали Крыма близится к завершению

Таврида- 2020.Строительство главной автомагистрали Крыма близится к завершению
Новые возможности

Якутская группа планирует вновь посетить Баку

Якутская группа планирует вновь посетить Баку
Культура

Боец Су-35. Чем удивил главный герой авиасалона «Макс-2007»?

Боец Су-35. Чем удивил главный герой авиасалона «Макс-2007»?
Наука и технологии

Исчезающие и новые профессии. Как в России меняется среднее профобразование?

Исчезающие и новые профессии. Как в России меняется среднее профобразование?
Общество

Узнай, страна

Крымский отель признали лучшим в Европе курортом премиум-класса

Крымский отель признали лучшим в Европе курортом премиум-класса

В Ростове-на-Дону сконструировали уникальный 3D-биопринтер для пластической хирургии и фармацевтики

В Ростове-на-Дону сконструировали уникальный 3D-биопринтер для пластической хирургии и фармацевтики

В Пермском крае модернизируют главные объекты энергоснабжения региона за 9 млрд рублей

В Пермском крае модернизируют главные объекты энергоснабжения региона за 9 млрд рублей

В Челябинской области начали серийный выпуск оборудования премиум-класса для отелей и ресторанов

В Челябинской области начали серийный выпуск оборудования премиум-класса для отелей и ресторанов

Новости дня

22:35 В российских школах предлагают создать факультатив по киберспорту В российских школах предлагают создать факультатив по киберспорту
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?
21:50 Орешкин прокомментировал выход США из ВТО Орешкин прокомментировал выход США из ВТО
21:01 Польша намерена поднять цену на транзит российского газа Польша намерена поднять цену на транзит российского газа
20:41 В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
20:08 Ангела Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД Ангела Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
19:38 "Газпром" просит деньги на два крупных проекта на Балтике "Газпром" просит деньги на два крупных проекта на Балтике
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
18:41 «Мир юрского периода» обнаружен под Австралией «Мир юрского периода» обнаружен под Австралией

Узнай, страна!

15:52 Крымский отель признали лучшим в Европе курортом премиум-класса Крымский отель признали лучшим в Европе курортом премиум-класса
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
11:24 Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном
13 АВГ, 09:36 Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном
12 АВГ, 15:31 Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ» Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ»
09 АВГ, 10:14 Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ
08 АВГ, 17:26 Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
08 АВГ, 13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter