Туристический отдых этим летом подорожал в среднем на 10%

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала об основных тенденциях туристического отдыха этим летом.

По ее словам, несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом цены на туристический отдых увеличились в среднем на 10%, некоторые популярные у россиян направления туризма, такие, как, например, Турция, Кипр, Болгария, а также некоторые курорты Краснодара, показали снижение цен, особенно в пик летнего сезона, традиционно приходящегося на август.

Тем не менее, в сфере туризма все еще сохраняется тенденция к экономии. Ломидзе подчеркнула, что россияне стараются сэкономить на отдыхе, сократив количество дней поездки. Если раньше россияне старались продлить отдых в среднем до двух недель, то в настоящее время длительность путевки сократилась до 8-10 дней.

Также, путешественники стараются выбирать те туры, в которых все необходимые во время отдыха услуги и экскурсии внесены в стоимость путешествия, пишет ТАСС.