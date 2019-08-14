Польша намерена поднять цену на транзит российского газа

Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал о планах Польши увеличить стоимость транзита газа по российскому трубопроводу "Ямал — Европа" на территорию ЕС. Наимский подчеркнул, что через территорию страны в Европу идет порядка 30 млрд кубометров газа в год, при этом его стоимость непропорционально низкая. По его словам, те 21 млн злотых, что примерно составляет $5,5 млн долларов, ничто по сравнению с теми объемами газа, который Россия прогоняет в Европу.

Напоминаем, что контракт на транзит российского газа через территорию Польши заканчивается в 2020 году и в настоящее время переговорный процесс, по словам представителя "Газпрома", не принес никаких результатов. При этом ранее, Наимский сообщал, что после того, как будет расторгнут транзитный контракт с Россией, Польша будет выставлять мощности своего трубопровода на аукцион, согласно процедурам ЕС, пишет РИА Новости.