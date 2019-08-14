В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарии по вопросу возможного введения в России четырехдневной рабочей недели. По его словам, в Кремле не занимаются данным вопросом и не рассматривают эту инициативу. При этом пресс-секретарь отметил, что в Администрации президента следят за развитием ситуации, пишет РБК.

Напоминаем, что ранее, Федерация независимых профсоюзов России направила на рассмотрение в Государственную думу РФ инициативу о сокращении рабочей недели до четырех дней, но при этом, предлагается оставить на прежнем уровне заработные платы сотрудников.

Свое мнение в поддержку инициативы высказали представители различных ведомств, в том числе Минтруда. А премьер-министр России Дмитрий Медведев, который ранее упоминал о необходимости пересмотреть подход к организации рабочего процесса, а также подчеркивал, что во всем мире наблюдается тенденция к сокращению рабочего графика.

Однако, в Совете Федерации не одобрил введение сокращенной рабочей недели в России. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю необходимо повысить производительность труда, а также поднять зарплаты сотрудникам.

Данную инициативу не поддержали и медики, так как сокращение рабочего графика не прибавит здоровья россиянам и даже будет, по их мнению, способствовать развитию среди населения таких заболеваний, как ожирение и различных видов невротических расстройств.