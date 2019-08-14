Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ход работы по ликвидации пожаров в Сибири. Он рассказал, что процедура тушения лесных пожаров идет довольно напряженно и с максимально выполнимой результативностью.

Пресс-секретарь попросил не забывать о таких факторах, как природные возгорания и умышленные поджоги. Песков отметил, что зачастую природа оказывается гораздо сильнее людских возможностей, несмотря на человеческий потенциал и готовность работать не покладая рук. Также он напомнил, что российские леса горят каждый год.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров начала сокращаться, передает «Газета.Ru».