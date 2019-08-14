"Газпром" просит деньги на два крупных проекта на Балтике

Государственная корпорация "Газпром" планирует начать два больших проекта на Балтийском море. Речь идет о строительстве огромного комплекса по переработке и сжижению газа и самого крупного в стране газохимического комплекса. Проекты будут построены на побережье Балтики в непосредственной близости с Усть-Лугой.

Тем не менее, данные проекты требуют серьезных инвестиционных вложений, поэтому, глава "Газпрома" Алексей Миллер обратился к Правительсту РФ с просьбой изыскать средства на их реализацию. В письме на имя премьера страны Дмитрия Медведева предлагается рассмотреть вопрос о финансировании начального этапа проектов ВЭБом, а Минфину предлагают предоставить субсидии в виде имущественного взноса в капитал ВЭБ.РФ. При этом Миллер сообщает, что реализация проектов будет иметь стратегическое значение для развития экономики страны.

Известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев рассмотрел вышеназванное письмо и поставил свою резолюцию, в соответствии с которой министру финансов Антону Силуанову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову поручается рассмотреть возможность финансирования проектов и подготовить предложения Правительству РФ, пишет газета Ведомости.