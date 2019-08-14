Странное атмосферное явление запечатлели на камеру

Очевидцы зафиксировали в облачном небе массивную сияющую фигуру, которая меняла направление, но сохраняла при этом причудливую форму. Неизвестно был ли снимаемый объект источником энергии или преломлением света.

Странное и уникальное атмосферное явление было запечатлено на камеру в Бразилии. На видео, которое было размещено в Сети владельцем YouTube канала Disclose Screen 'The Grimreefar', изображен Т-образный сияющий белый объект в облачном небе, который напоминает ангела в длинном одеянии.

«Это похоже на преломление света или на какой-то источник энергии», – сообщил автор видео

По словам наблюдателей, Т-образный объект оставался в движении в течение некоторого времени, перемещаясь из одного облака в другое, изменяя угол и направление.

Природа данного явления пока остается неясной, пишет sputniknews.com.