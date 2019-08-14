На Хабаровский край может обрушится четвертая волна паводка

На Хабаровский край может обрушится еще одна волна паводков на реке Амур, который, согласно прогнозам, может подняться до 680 см. Как передает РИА Новости со ссылкой на своего собеседника из регионального управления по гидрометеорологии, причиной этого являются тайфуны «Лекима» и «Крос». Источник отметил, что в данный момент регион переживает третью волну паводка, которая могла бы оказаться законченной. Однако существует угроза четвертого.