Российские ракетоносцы разместили в 20 минутах полета от Соединенных Штатов Америки

В Минобороны России рассказали, что в рамках плановых летно-тактических учений время полета двух ракетоносцев Ту-160 продолжалось около 8 часов. За этот промежуток они преодолели более 6 тысяч километров.

Учебные мероприятия на чукотском аэродроме Анадырь, под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, продлятся до конца этой недели. Также в учениях будет задействовано примерно десять самолетов Ту-160, Ту-95мс и Ил-78.

Отмечается, что прибытие воздушных судов Ту-160 на Чукотку демонстрирует Соединенным Штатам Америки возможность Российской Федерации размещать ядерное оружие в непосредственной близости от них. Уточняется, что вместе со взлетом и набором высоты Ту-160 за 20 минут смогут добраться до Аляски. Кроме того, ракеты, которые несет самолет, могут быть выпущены из воздушного пространства России, сообщает «Российская газета».