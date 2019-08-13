От самолета Шойгу отогнали истребитель НАТО

Когда Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, направлялся в Москву из Калининграда, истребитель НАТО F-18 хотел подобраться к его самолету. Это происшествие случилось в нейтральных водах Балтийского моря.

Эскорт из двух истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота, который сопровождал министра, не позволил истребителю НАТО близко подобраться к самолету Шойгу, сообщает «Lenta.ru».