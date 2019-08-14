В комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых автомобилей

Предложение о запрете эксплуатации старых транспортных средств оценили в комитете Государственной думы по транспорту.

Виталия Ефимова, первый зампред комитета по транспорту, заявила, что почти в любом регионе Российской Федерации можно увидеть много старых автомобилей. Она добавила, что нельзя лишать единственного средства передвижения людей, которые проживают в населенных пунктах, где нет магазинов, больниц и аптек, подчеркнув, что возраст машины никак не влияет на ее исправность. Также Ефимова отметила, что для многих россиян автомобиль является единственным средством заработка.

Дмитрий Ионин, член думского комитета по транспорту, заключил, что нынешнее экономическое положение страны не позволяет ввести предложения об ограничении старого транспортного средства. По его мнению, для разрешения этого вопроса необходимо выпускать новые автомобили, которые будут более доступными для россиян, пишет «Газета.Ru».